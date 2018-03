Miriami fjalë zemre për Albanin: Të them që jam krenare për ty është pak

Te them qe jam krenare per ty eshte pak. Te them qe te dua shume eshte akoma dhe me pak. Si çdo here, edhe kesaj rradhe ti vendose nje standart te ri ne muzike. Muzika dhe shpiri yte meritojne boten dhe besoj fort qe Zoti do ndriçoj cdo hap te rruges tende🙏 Ti je pasuri shpirterore e cdokujt qe te ka ne jete. Mua do me kesh gjithmone prane si energji e pashtershme deri ne frymarrjen e fundit.

@miriamcani Mar 5, 2018