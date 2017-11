Miriam Cani zbulon sekretin e projektit me Albanin

Këngëtarja Miriam Cani dhe Alban Skënderaj janë çifti më simpatik në estradë.

Miriami që nga lindja e vajzës së saj, Ameli është shkëputur nga muzika, ndërsa së fundi ajo ka publikuar projektin e ri “Meteor”, shkruan lajmi.net.

Përveç këtij projekti, këngëtarja ka paralajmëruar edhe një duet surprizë bashkë me bashkëshortin e saj, Alban Skënderaj.

Miriami ka qenë e ftuar mbrëmë në emisionin “Top Show”, ku foli rreth këtij projektit dhe këngës “Meteor”.

Në lidhje me projektin që do ta publikojë bashkë me Albanin, Miriami tha se është projekti më i rëndësishëm në karrierën e tyre, po ashtu zbuloi se pjesë e klipit do të jetë edhe vajza e tyre, Ameli.

Meqenëse Ameli feston ditëlindjen e dytë më 28 nëntor, kënga e dyshes mund të publikohet po atë ditë dhe të jetë dedikim për vajzën e tyre. /Lajmi.net/