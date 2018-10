Minsitri Gashi: “Gërmia” nuk do të rrënohet

Ministri i Kulturës, Kujtim Gashi ka treguar se objekti i Gërmisë, që gjendet në qendër të Prishtinës nuk do të rrënohet.

Ai ka thënë se këtë vendim e ka marr Qeveria e Kosovës.

Gashi në “DPT”, ka thënë se tashmë ky objekt është futur në listën e objekteve që janë të mbrojtura me ligj.

“ Ky objekt as nuk do të rrënohet e as nuk do të ndryshohet. Ai do të mbetet ashtu siç është. Tashmë objekti i Gërmisë është pjesë e objekteve të mbrojtura dhe i përket trashëgimisë kulturore”, ka thënë Gashi.

Ai ka treguar se objektin nuk mund ta rrëzoj Komuna e Prishtinës.

“ Komuna nuk mund ta rrëzoj. Po ashtu nuk mund të ndërtojë sallë koncertale e asgjë tjetër”.

Gashi ka thënë se objekti i Gërmisë ka vlerën e 40 milionë eurove.