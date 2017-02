Ministrja shqiptare Milena Harito viziton Prishtinën

Ministrja e Shqipërisë për Inovacion dhe Administratë Publike, Milena Harito qëndron për vizitë zyrtare sot në Kosovë.

Gjatë vizitës, ajo do të ketë një agjendë të ngjeshur, e cila takimet së pari do t’i fillojë me takimin me ambasadorin e Norvegjisë në Prishtinë, duke vazhduar me homologun e saj kosovar, Mahir Yagcilar, dhe për të vazhduar edhe me takim me zëvendës kryeministrin Hajderin Kuçi, ndërsa takimet i përmbyll me zëvendësministren e Zhvillimit Ekonomik, Besa Zogaj Gashi.