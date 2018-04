Ministrja Reshitaj: Profesori im më ka vjedhë punimin shkencorë

“Profesori im e ka vjedhë punimin tim, ai ka bërë plagjiaturë duke e shfrytëzuar punimin tim shkencorë, si të tijin dhe unë jam ndjerë shumë keq, ai e këtë e ka bërë në mënyrë shumë të sofistikuar dhe mua më është dashtë shumë punë për me e kuptu që ai e ka keqpërdor punën time shkencore”, ka thënë Reshitaj në Oxygen të Klan Kosovës.

Reshitaj ka thënë se është ndjerë shumë keq kur ka kuptuar se profesori i saj i ka vjedhur punimin e saj shkencorë.

“Met thanë drejtën jam ndi sikur me ta vjedhë një organ të trupit, sepse nuk është e lehtë me përfundu, dhe me ta vjedhë punimin shkencor është marre”, ka përfunduar Reshitaj.