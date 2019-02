Ministrja Hoxha: Ligjet e miratuara, na përafrojnë me BE-në dhe çojnë përpara procesin integrues

Seanca e sotme kuvendore, ishte e rëndësisë së veçantë, sepse trajtonte administratën, agjencitë e pavarura, zyrtarët publikë dhe pagat e tyre.

Pas miratimit të këtyre tri ligjeve, Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, ka theksuar se “bëhemi me ligje me rëndësi të veçantë, pagë dinjitoze të njëjtë për punën e njëjtë, mesazh dhe hap përpara në përafrimin me BE-në dhe çuarjen përpara të procesit integrues”.

Ja postimi i Ministres Hoxha:

“Përgëzime Kryetar Veseli dhe deputetë të Parlamentit të Kosovës, për projektligjet e miratuara. Miratimi i projektligjeve, Organizimi dhe funksionimi i Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, Projektligjit për zyrtarët publik dhe Projektligjit për pagat në sektorin publik, është hap përpara, për shtetin tonë. Pas kaq vitesh, bëhemi me ligje me rëndësi të veçantë, pagë dinjitoze të njëjtë për punën e njëjtë, mesazh dhe hap përpara në përafrimin me BE-në dhe çuarjen përpara të procesit integrues.” /Lajmi.net/