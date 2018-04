Ministri Yagcilar: Modernizimi i administratës publike është investim në demokraci dhe ekonomi

Nën udhëheqjen e Ministrit të Administratës Publike Mahir Yagcilar, e që njëherit është edhe kryesues i Këshillit të Ministrave për Reformën e Administratës Publike, u mbajt takimi radhës i Këshillit të Ministrave për Reformën në Administratë Publike.

Në këtë takim, përveç kryeministrit të Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj, të pranishëm ishin edhe ministri i Ministrisë së Drejtësisë Abelard Tahiri, koordinatori për Reforma Shtetërore Besnik Tahiri, si dhe përfaqësues të institucioneve tjera shtetërore, të cilët raportuan për arritjet e proceseve reformuese deri me tash.

Kryeministri Haradinaj, fjalën e tij e përqendroi kryesisht në të arriturat në Reformën e Administratës Publike, duke thënë se ajo kërkon një punë dhe angazhim, për faktin së është proces i madh kompleks në të gjitha fushat, siç janë hartimi ligjeve, të cilat do ta kthejnë në formë, duke krijuar dhe siguri buxhetore.

Ligjet do të na sfidojnë dhe njëkohësisht do të qartësojnë punën tonë të mëtutjeshme në administratën shtetërore.

Ministri i MAP-së Mahir Yagcilar, do të këtë përkrahjen time dhe të ministrive të tjera, duke e ditur se Reforma në Administratën Publike, është një proces serioz dhe kompleks, u shpreh ndër të tjera kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj transmeton InfoKosova.

Para të pranishmëve, ministri i MAP-së Mahir Yagcilar, foli për ecurinë e procesit të Reformës së Administratës Publike. “Qeveria e Kosovës dhe institucionet e saj, mbeten të angazhuara dhe të përkushtuara, në të gjitha obligimet që rezultojnë nga Programi i Punës së Qeverisë, Planit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së, Agjenda e Reformave Evropiane dhe Strategjia Kombëtare për Zhvillim, për të realizuar reformat të orientuara drejt integrimit në Bashkimin Evropian”, tha ai.

Më tutje, ministri Yagcilar theksoi se, këto reforma politike dhe ekonomike i ndihmojnë vendit tonë në fuqizimin e demokracisë dhe qeverisjes së mirë.

Vlen të theksohet se, në raportin e Monitorimit për Kosovën për vitin 2017, SIGMA ka vlerësuar se krahasuar me vendet e rajonit, Kosova ka bërë përmirësime të dukshme dhe progres, dhe në anën tjetër në disa parime të SIGMA-së ne qëndrojmë më mire se mesatarja e vendeve të rajonit.

Sa i përket Agjendës për Reforma Evropiane – ERA – tek shtylla e parë, ministri Yagcilar tha se, “Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit”, ne si MAP kemi kryer një analizë cilësore dhe të pavarur të mekanizmave llogaridhënës të të gjitha institucioneve të pavarura, agjencive dhe organeve rregullative dhe miratimi i masave legjislative që në mënyrë të qartë përcaktojnë rolet, përgjegjësitë dhe linjat e llogaridhënies së këtyre institucioneve.

“Vendosmëria e Qeverisë në njërën anë dhe e Kuvendit në anën tjetër, përmes deklaratës së zotimit lidhur me rishikimin e institucioneve në kuadër të Kuvendit, do të mundësojë që ky proces të shtyhet edhe më tutje”.

Në vazhdim ministri Yagcilar tha se, Agjencia për Shoqëri të Informacionit dhe Departamenti i Reformës në bashkëpunimin me të gjitha Ministritë e Qeverisë së Kosovës kanë filluar procesin e inventarizimit të të dhënave dhe tashmë disa ministri kanë dorëzuar inventarin e të dhënave, ky është hap i parë për përgatitjen e të dhënave për publikim.

“Ne gjithashtu kemi përfunduar procesin e Vlerësimit të Gatishmërisë për Hapjen e të Dhënave sipas metodologjisë së Bankës Botërore. Ne do të konsultohemi me shoqërinë civile, komunitetin e biznesit dhe palët e tjera të interesit para finalizimit të raportit të Vlerësimit të Gatishmërisë për Hapjen e të Dhënave dhe miratimin e raportit së bashku me një Plan Veprimi për të Dhënat e Hapura”, tha ministri.

Në përmbyllje të fjalës së tij, Yagcilar, shkëputi disa prej aktiviteteve kryesore që planifikohen të zbatohen gjatë periudhës 2018-2020 në kuadër të Plani të Veprimit të zbatimit të Strategjisë për Modernizimin e Administratës Publike.

Modernizimi i administratës publike në Kosovë, transformimi dhe avancimi i sajë, është një investim në demokraci dhe ekonomi, në përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët tanë dhe në afrimin e shtetit tonë më pranë Bashkimit Evropian, që është interesi më i lartë shtetëror i yni, përfundoi ai. /Lajmi.net/