Ministri Tahiri tregon si do të dënohen shkelësit e detyrës me projektligjin e ri

Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri, ka dhënë detaje se çfarë do të ndodh me projektligjin e ri që do të ndihmojë për parandalimin e keqpërdorimit të detyrës zyrtare.

Ai foli mbi projektligjin e ri të cilin e ka propozuar në Kuvendin e Kosovës, që do të ndihmonte për parandalimin e keqpërdorimit të detyrës zyrtare.