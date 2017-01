Ministri Murati apel qytetarëve që të kenë kujdes kur kalojnë kah Serbia

Ministria e Brendshme dhe ajo e Diasporës kanë venë në dispozicion për mërgimtarët një numër kontakti dhe një e-mail adresë që të kontaktojnë institucionet kosovare në rast të ndonjë telashe gjatë udhëtimit të tyre nëpër Serbi, për shkak të stuhisë së borës që ka kapluar shtetin serb.

Për këtë ka njoftuar Ministri i Diasporës, Valon Murati. Ai apelon tek ata që zgjedhin Serbinë për të kaluar në shtetet tjera të Europës që para nisjes të përcjellin aplikacionin e Qendrës për Menaxhimin e Kufijve dhe të informohen për pritjet në kufi.

Ky është njoftimi i Ministrit Murati:

Të nderuar bashkatdhetarë,

Të gjithë ju që udhëtoni përmes Serbisë për në vendet ku punoni ju rekomandoj që për shkak të vështirësive që ka shkaktuar stuhia e borës edhe nëpër rrugët e Serbisë, në rast të telasheve të kontaktoni me përfaqësuesit e Zyrës së Kosovës në Beograd ose në këtë numër telefoni +38166247743 ose përmes emailit: [email protected]

Gjithashtu edhe njëherë u rekomandoj që para nisjes të shikoni aplikacionin e Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar http://www.mpb-ks.org/qkmk/#.WG-w41UrKUn, në mënyrë që të vendosni se përmes cilës pikë kufitare do të udhëtoni. Sipas informatave po vërehet se pritjet më të gjata vazhdojnë të jenë në Merdare (në këto çaste deri në 5-6 orë) andaj do të ishte mirë të frkuentohen edhe vendkalimet e tjera kufitare. Sipas informative që kam nga Policia Kufitare të gjitha vendkalimet e Kosovës me Serbinë janë të qarkullueshme.

Bashkatdhetarët, për shkak të kushteve të rënduara të motit, luten për kujdes të shtuar gjatë vozitjes në Serbi.