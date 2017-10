Ministri Lekaj inspekton punimet në rajonin e Vushtrrisë

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj ka realizuar sot një vizitë në rajonin e Vushtrrisë.

Lekaj ka thënë se synon riasfaltimin e rrugës që lidh fshatrat Bukosh, Prelluzhë deri në Vushtrri, transmeton lajmi.net

“Sot isha në Vushtrri me bashkëpunëtorë për të parë nga afër mundësinë e nisjes së riasfaltimit të rrugës prej 13 kilometrash, që i lidhë mbi 15 fshatra e qindra mijëra qytetarë.Para strukturave të Komunës e kandidatëve për kryetar të Komunës së Vushtrrisë dhe qytetarëve të shumtë, hallexhinj u zotova që nisja e punës dhe dinamika e përfundimit të saj do të përshpejtohen e nuk do të mbesin ashtu siç i ka planifikuar qeveria e kaluar”, ka thënë Lekaj.

“Fshatrave nga Bukoshi deri në Prelluzhë dhe qytetarëve të Vushtrrisë ju them që projektet do të përfundojnë për të qenë në shërbim tuajin e jo vetëm sa për të bërë politikë ditore”, deklaroi ai. /Lajmi.net/