Ministri Ismaili prezanton para Qeverisë anëtarët e rinj të bordit të Shërbimit Spitalor të Kosovës

​Qeveria e Kosovës ka miratuar të premten përbërjen e re të Bordit të Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës.

Pjesë e bordit të ri të SHSKUK do të jenë Fatmir Dragidella, Shemsi Veseli, Naser Ramadani, Mirdita Hajdari, Ardian Ferizi.

Përbërja e re e bordit u prezantua nga Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili.

Ai bëri të ditur edhe se në bord do të jetë edhe një ekspert i menaxhimit shëndetësor i cili do të zgjidhet me konkurs, si anëtari i gjashtë i përbërës së bordit.

Bordi i ri i SHSKUK do të ketë mandat 3 vjeçar.