Ministri Ismaili gëzon qindra specializantë: Pagesat nisin nga ky muaj

Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili, ka bërë të ditur se është miratuar në Qeveri vendimi për mbështetje financiare për qindra specializantë. Ai ka thënë se pas këtij vendimi, specializantët do të paguhen nga ky muaj.

“Qeveria sot edhe zyrtarisht miratoi vendimin e propozuar nga Ministria e Shëndetësisë për mbështetje financiare të qindra specializantëve vullnetarë. Pas shumë vitesh, të gjithë specializantët tashmë do të nisin të paguhen nga shteti për punën e tyre. Vendi ynë ka nevojë për kuadro profesionale, andaj, përmes krijimit të kushteve, ne do t’i mbajmë ata në vendin tonë. Pagesa për specializnatët do të nisin nga ky muaj. Së shpejti edhe lajme tjera të mira për personelin tonë mjekësor. Urime.”, ka shkruar ai.