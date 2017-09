Ministri i drejtësisë konfirmon arratisjen e të dënuarit me 30 vjet burgim

Ministri i drejtësisë, Abelard Tahiri me anë të një postimi në facebook e ka konfirmuar se mbrëmë nga QKUK-ja është arratisur një i dënuar me 30 vite burg.

Ai ka kërkuar një raport dhe masa të menjëhershme që të kthehet në vuajtje të dënimit.

“Mbrëmë, një i burgosur, i dënuar me 30 vjet, është arratisur nga QKUK-ja – ku ishte për trajtim. Për këtë, kam kërkuar një raport të detajuar dhe masa të menjëhershme për kthimin e tij në vuajtje të dënimit. Ju siguroj se këto probleme kanë adresë dhe secili do të japë përgjegjësi për detyrat që ka. Shërbimi Korrektues i Kosovës, viteve të fundit, është përballur me parregullsi dhe probleme që kanë shkaktuar degradimin e tij, duke prodhuar kështu efektet e veta”, ka shkruar Tahiri në facebook.

“Por, ju garantoj se do të arrij që Shërbimi Korrektues i Kosovës do të jetë në nivelin e detyrës dhe të ketë menaxhim të mirëfilltë, që ia mundëson funksionimin sipas ligjit dhe standardeve më të mira ndërkombëtare”, ka thënë ai. /Lajmi.net/