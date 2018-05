Ministri Hasani në Mal të Zi bashkë me ministrat e Ballkanit Perëndimor

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Bajram Hasani ka marrë pjesë në takimin Ministror të Komitetit të Investimeve të Evropës Juglindore (SEEIC) që është mbajtur në Tivat të Malit të Zi.

Ai nëpërmjet një postimi në Facebook, ka bërë me dije se bashkë me përfaqësues të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë miratuar Agjendën Rajonale për Reformën e Investimeve (RIRA).

“Më pas kjo agjendë do të përcillet në prezantimin, shqyrtimin dhe miratimin e Kryeministrave të rajonit në rastet e Samiteve të ardhshme të BB6 në Sofje dhe Londër, që do të zhvillohen më 17 maj 2018 dhe 10 korrik 2018.”, ka shkruar ministri Hasani.

Ai ka theksuar se qëllimi i RIRA është harmonizimi më i madh i politikave investuese të BB6 me standardet e Bashkimit Evropian (BE) dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, në kuadër të Strategjisë SEE2020, Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) dhe proceseve të para-pranimit dhe pranimit në BE.