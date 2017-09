Ministri Abelard Tahiri i bindi nxënësit të zhbllokojnë rrugën (Video/Foto)

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri ka dalë në vendin ku po protestonin nxënësit me kërkesën “Drejtësi për Aulonin”.

“Unë jam në kontakte të vazhdueshëm edhe më Policinë edhe më Prokurorinë që nga momenti kur ka ndodhur ngjarje tragjike dhe në një ardhme të afër do të kryhen procedurat dhe ata që kanë kryer krimin do të marrin dënimin e merituar. Iu lus që ta zhbllokoni sot rrugën. Policia e Porkurai janë duke e kryer punë e tyre dhe ata që e kanë kryer këtë krim do ta marrin dënimin e merituar”, ka deklaruar Tahiri.

Pas kësaj nxënësit kanë pranuar të zhbllokojnë rrugën. /Lajmi.net/