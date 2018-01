Milot Llalloshi me album familjar në ditëlindjen e parë të djalit

Milot Llalloshi tash e sa kohë nuk ka publikuar projekte muzikore.

Edhe pse nuk po sjell këngë të reja, ai vazhdimisht është i angazhuar në të njëjtin profesion, shkruan lajmi.net.

Sa i përket jetës private, Miloti është i martuar me Erxhina Ismajlin dhe ka një djalë të cilin e kanë pagëzuar me emrin, Priam.

Vogëlushi ka festuar ditëlindjen e me këtë rast, çifti kanë realizuar një set fotografik bashkë me djalin.

“Duq o duq Priam, shendeti te percjellt gjate jetes djali babit, suksesi e te mirat vin kadal kadale ti mos u streso 😂

Na u bofsh i zoti duke lene gjurme ne cdo hap me ndershmerine tane.

Po fillojm prej sot duke t’i uru keto te mira, urime ky vjetor i pare my princ’ e qofsh i lumtur gjithmone per veti, per familje e per shoqni.

Te dua Prirës, babi & mami.”, ka shkruar Miloti mbi njërën nga fotot. /Lajmi.net/