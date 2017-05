Milani i shpëton humbjes nga Atalanta, falë ndihmës nga gjyqtarët (VIDEO)

Milan i ka shpëtuar në fund të ndeshjes humbjes nga Atalanta.

Atalanta dhe Milan kanë luajtur 1:1 në ndeshjen e xhiros së 36-të të Serie A, me këtë të fundit që kanë barazuar në minutën e 87-të.

Vendasit kaluan në epërsi në minutën e 44-të nëpërmjet Contit.

Kur po mendohej se Atalanta do të arkëtonte tre pikë, ishte Deulofeu, që shënoi për 1:1, nga pozita jashtë loje./Lajmi.net/

Ball around the back, Donnarumma howler and Conti tap in #AtalantaMilanpic.twitter.com/PLO31QskU7

— Scot Munroe (@scot_munroe) May 13, 2017