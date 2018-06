Milaim Zeka: Qeveria po e ndihmon keqpërdoruesin e parave të popullit, Bujar Bukoshin

Deputeti i Nismës, Milaim Zeka ka kritikuar qeverinë e cila sot i dha edhe 30 mijë euro për shërimin e Bujar Bukoshit.

Zeka ka thënë se po ndihmohet një person që sipas tij ka keqpërdorur para të popullit.

Ky është postimi i plotë i Milaim Zekës:

Qeveria ndihmon milionerin Bujar Bukoshi, e nuk ndihmon Syle Sylanin

Prap 30-mi euro

Turpi i radhes te kesaj qeverie ashte me ndihmu milionerin e keqeperdoruesin ma te madh te parave te popullit, Bujar Bukoshin.

Nuk kam reaguar per veten time, kur me 2012 kam pasur nje nderhyrje kururgjike, e cila ka kushtuar 250 mi euro. Ama, nuk po mundem bre pa reagu kur kjo qeveri nuk e ka ndihmu Pr. Dr. Syle Sylanin, me 6500 euro, pas sulmit ne tru qe ka pesu, edhe eshte paralizu 70 %.

Po sa njeriu ne kete Kosove pret ndihme nga ky shtet? Po sa njeriu pret sherim, a buk nuk ka me hanger, e ju ijepni pare pareliut ma te madh te ketije vendi.

Zoti ka me ju vra, e populli ka me ju ndeshku permes votes…!!!

Marre! Marre! Marre!