Milaim Zeka fajëson Vetëvendosjen për bllokim të Kuvendit

Deputeti i NISMA-s për Kosovën, Milaim Zeka, ka thënë se partia Vetëvendosje është duke e bllokuar Kuvendin e Kosovës.

Sipas Zekës, VV po i bënë thirrje PAN-it që ta shkel Kushtetutën.

“Edhe sot do të jetë një përsëritje e seancës së kaluar. Mendoshj se VV po e bllokojnë qëllimisht Kuvendin. VV po e ka vështir me kuptu që thirrja e tyre drejtuar PAN-it është një thirrje me shkell Kushtetutën. I bëj thirrje VV-së që të adaptohem ne jetën dhe kulturën paralemtare, si duket ende po ju duket që janë duke gjuajtur gurë nëpër rrugë. Ka pas një sinjal pozitiv nga ana e Kadri Veselit, që të uleshin dhe të bisedonin krerët politikë për të gjetur një zgjedhje. Si ka mundësi të bisedojmë me Goran Rakiqin, e s’po kemi mundësi të bisedojmë në mes veti. Ka lëvizje pozitive për zhbllokimin e situatës”, ka thënë Zeka para fillimit të seancës konstituive./Lajmi.net/