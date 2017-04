Microsoft ndihmon përdoruesit e laptopëve në kursimin e baterisë

Microsoft prezantoi një funksionalitet të ri në Windows 10 i dizajnuar për të reduktuar aplikacionet në sfond në mënyrë që të ulet konsumi i baterisë.

I quajtur “Power Throttling,” ky funksion do të reduktojë konsumin e baterisë deri më 11%, por me një kusht: u duhet të keni një laptop të “modern.”

Power Throttling vë në funksion teknologjinë Speed Shift të Intel i cili debutoi me procesorët e gjeneratës së gjashtë Skylake në fund të 2015-ës. Laptopët me procesorët AMD nuk do të përfitojnë ende nga kursimi i baterisë.