Meta: Shpend Ahmeti në aleancë me magnatë dhe oligarkë

Bardhyl Meta, ka reaguar nëpërmjet një shkrimi në rrjetin social në Facebook, rreth koalicioneve për Prishtinën, duke theksuar se Arban Abrashi nga LDK është në koalicion me qytetarët ndërsa Shpend Ahmeti me mangantët, të cilët i ka numëruar ai.

Meta ndër të tjerash ka thënë se Shpend Ahmeti është në aleancë me magnatë dhe oligarkë, duke numëruar Behgjet, Rrahim e Selim Pacollin, Devollin dhe Company’s LTD, AG, GmbH, ShpK.

Më poshtë ju sjellim shkrimin e tij pa ndërhyrje:

Shpend Ahmeti dhe Dardan Sejdiu po dalin djem të sinqertë…!?– “Jo jeni me këta, e jeni me ata…”! Leni djemkat rehat!Une, pasha Kuranin e pasha Musafin i pergezojë Albinin, Shpendin e Dardanin: E mbajtën premtimin e “Transparences Radikale”!Atëhere, Debati real:Arban Abrashi vs Magnatët – Bexhet-Rrahim-Selim Pacolli & Devolli and, and, and Company’s LTD, AG, GmbH, ShpK…!?Pra Arban Abrashi në koalicionin me qytetarët e Prishtines – përballë – Magnatëve patriot!”