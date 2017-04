Meta: PD të tregojë vullnet

Në përfundim të takimit të thirrur prej tij, por ku munguan përfaqësuesit e opozitës, kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka deklaruar se PD dhe aleatët e saj po ndjekin një axhendë të caktuar, që sipas tij bie ndesh me ofertat për dialog që po u bëhen.

“Janë bërë disa hapa të rëndësishëm përpara nga mazhoranca për të krijuar një klimë sa më konstruktive dhe mirëbesimi, por opozita ka një axhendë të sajën që nuk po i shërben këtij procesi dhe nuk do t’i shërbejë as vetë asaj”, ka thënë Meta, duke shprehur keqardhje që “opozita po barazon dialogun me ultimatumin”.

Kreu i LSI ka theksuar se opozitës po i lihet kohë dhe po i krijohen kushte për plotësimin e standardeve të krijuara prej saj, por ajo sipas tij nuk po tregon vullnet për të bashkëpunuar.

“Ne nuk duam të bëjmë asnjë veprim pa opozitën, pasi zgjedhjen e presidentit e kishim bërë me kohë, Kodin Zgjedhor e kishim ndryshuar me kohë, etj. Jemi duke pritur PD, të cilës i janë bërë mjaft oferta, por edhe PD duhet të tregojë vullnet”, ka thënë Meta, raporton TCH.

I pyetur nga mediat mbi kërkesat e opozitës, ai ka theksuar se, “qeveria teknike nuk mund të përcaktohet në mënyrë të njëanshme”. Ndërsa sa i takon ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, ai e ka cilësuar atë një kod “të mallkuar” që synon të mbajë Shqipërinë në errësirë.

“Pasojat e krizave të këtyre viteve janë pasojat e kodit të bërë në errësirë, në ndryshimin e dhunshëm që iu bë Kushtetutës me konsensusin e madh. Duhet t’u jepet garanci shqiptarëve se vota e tyre do të jetë e drejtë”, ka vijuar Meta.

Ai ka shtuar më tej se, nuk duhet që këto kriza ta çojnë vendin në rrethana destabilizuese.

Balla: Ne, gati për marrëveshje

Nënkryetari i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla ka deklaruar se krerët e koalicionit qeverisës, Rama dhe Meta, “kanë shprehur vullnet të qartë për të garantuar pjesëmarrjen e të gjitha partive në zgjedhjet e 18 qershorit dhe për të garantuar një proces të lirë e të ndershëm”.

Në përfundim të takimit të thirrur nga kreu i Kuvendit për zgjidhjen e krizës, Balla ka akuzuar Partinë Demokratike se po pengon qëllimisht arritjen e një zgjidhjeje, edhe pse PS dhe LSI kanë shprehur gatishmëri për të diskutuar edhe çështjet më sensitive.

“Në takimet e djeshme me dy miqtë e Shqipërisë ne jemi njohur me dy çështje të reja që na u paraqitën e që për ne ishin shumë sensitive. Megjithatë, dy bashkëkryetarët e koalicionit treguan gatishmërinë për t’i diskutuar ato me liderin e opozitës”, ka thënë Balla.

Sipas tij, “bëhet fjalë për gjetjen e hapësirave ligjore e kushtetuese për shtyrjen e zgjedhjeve, si dhe për disa ndryshime në kabinetin qeveritar për të krijuar mundësi për rritjen e besimit të opozitës në procesin zgjedhor”.

“Kur ne ramë dakord edhe me dy çështjet e reja, por me kushtin e vetëm që PD të vijë në Parlament e të votojë vettingun, në atë moment Lulzim Basha është larguar nga negociatat e djeshme”, ka thënë Balla.

Ai ka shtuar më tej se, një tjetër çështje për të cilën kryetari i Kuvendit raportoi në këtë takim ishte ajo e zgjedhjes së presidentit, për të cilën ka theksuar se, procedura e ndjekur nga PS dhe LSI mban në vetëvete vullnetin e mazhorancës për të gjetur një figurë konsensuale, me përfshirjen e opozitës në procesin e përzgjedhjes.

Ndërsa kur flitet për Kodin Zgjedhor, ka shtuar Balla, “koalicioni PS-LSI insiston se ndryshimet duhen bërë nën mbikëqyrjen e arbitrit”.

I vetmi që u paraqit në këtë takim nga opozita ishte kryetari i PAA-së, Agron Duka, por për një tjetër arsye. “Meta kishte realizuar një takim, mua më mori në telefon dhe unë i thash do vij. Pas takimit në orën 6 me Bashën unë erdha e takova, sepse i kisha dhënë fjalën dhe ika. Nuk ka asnjë ndryshim në qëndrimin tim”, tha Duka.

Ndërsa deputetja e PDIU-së, Mesila Doda u shpreh: “Ka një paketë që duhet të shihet në tërësinë e saj. Edhe afatet e regjistrimit janë pjesë e kësaj pakete. Për ndryshimin e tyre ka propozime që duhet të shihen në ditët në vazhdim”.