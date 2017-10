Meta: Nuk kam asnjë kontakt me Kryeprokurorin për çështjen Tahiri

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, mbrëmjen e sotme, është shprehur se Prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla nuk i ka dhënë asnjë informacion në lidhje me dosjen e Gjykatës së Katanias që vulosi fatin e Moisi Habilajt dhe bandës së tij, ku përmend edhe emrin e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Çim Peka: Duke qenë se kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare. A e keni thirrur në takim Prokurorin e Përgjithshëm. A është i informuar Presidenti se çfarë po ndodh me çështjen Tahiri?

Meta: Jo. Prokurori i Përgjithshëm nuk më ka informuar dhe as nuk kam dashur të informohem për çështjen konkrete, pra për çështjen Habilaj dhe për gjithçka që mund të përfshihet në këtë hetim.

Peka: Pse s’keni dashur të informoheni z. President?

Meta: E para, kjo është një çështje me të cilën po merret Prokuroria.

Peka: Është një çështje që ka të bëjë direkt me sigurinë kombëtare…

Meta: Patjetër.

Peka: A ndiheni pak i kompleksuar nga akuza që ju ka bërë ish-ministri i akuzuar për trafik droge?

Meta: Unë nuk kam asnjë kompleks nga asnjë lloj akuze. Lëkura ime është mësuar dhe i ka përballuar të gjitha akuzat dhe sot është këtu ku është dhe për shkak të këtyre eksperiencave nuk mundet të bëjë veprime të cilat mund të mos i ndihmojnë këto procese.

Në rast se një prokuror do të kishte shprehur një shqetësim se ai po intimidohej për shkak të detyrës së tij për një çështje që ka të bëjë me një kryebandit apo me një politikan, kushdo qoftë ky. Dhe për këtë arsye kërkon mbështetjen e Presidentit të Republikës, pa asnjë diskutim që Presidenti i Republikës do të jepte mbështetjen më të fortë dhe më të madhe.