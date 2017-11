Meta: Normalizimi i marrëdhënieve çon në njohjen e Kosovës nga Serbia

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, ka thënë se është shumë me rëndësi që të qartësohet përfundimisht orientimi i Serbisë, drejt Bashkimit Evropian apo në drejtim të Rusisë.

“Orientimi Serbisë duket se është drejt BE”, ka thënë Meta në Klan Kosova.

“Ka një përpjekje dhe insistim për të ecur drejt BE dhe kjo do të thotë një qasje evropiane me fqinjët edhe Kosovën”, është shprehur ai.

Meta ka thënë se nuk pret që Serbia të njohë Kosovën, para Greqisë, Rumanisë dhe vende tjera të BE-së, që ende nuk e kanë bërë njohjen.

Por, sipas tij, ka diçka që çon në njohjen e shtetësisë së Kosovës edhe nga vet Serbia.

“Normalizimi i marrëdhënieve të Serbisë më Kosovën çon në këtë njohje”, ka thënë Meta.

“Normalizimi çon në zgjidhjen e problemeve konkrete. Për shembull për qytetarët e Medvegjës, normalizimi i marrëdhënieve do të ishte shumë pozitive. Normalizimi i marrëdhënieve do të ishte frymëmarrje për shqiptarët në Luginë”, ka deklaruar Meta.

Ai ka thënë se duhet koordinim më i mirë i qëndrimeve të brendshme për vendimet që duhet marrë, ku duhet një shumicë.

“Nuk mendoj që është pengesë e pakapërcyeshme, do të kërkojë kohën e saj. Unë e vë theksin të progresi i brendshëm. Progres i bashkëjetesës me serbët në Kosovë por varet shumë edhe nga progresi i dialogut me Serbinë, çka do të ndikonte që pesë shtete e Be-së ta njohin Kosovën në të ardhmen”, ka deklaruar Meta ndër të tjera.