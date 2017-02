Meta mbështet Llallën, del kundër ambasadorit amerikan: Kryeprokurori respektoi ligjin

Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta ka deklaruar pasditen e së premtes lidhur me përplasjen Llalla-Lu se, pas akuzave të ambasadorit ka kërkuar sqarime nga Prokuroria e Përgjithshme lidhur me përzgjedhjen e kandidaturave për Këshillin e Emerimeve në Drejtësi.

“KED përbëhet nga 9 anëtarë. Kandidatët e përcjellë duhet të plotësojnë kriteret dhe kushtet ligjore në mënyrë të plotë, siç ka vendosur Kuvendi në ligjin për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, hartuar me asistencën e EURALIUS dhe OPDAT”, ka deklaruar Meta.

“Nga kandidaturat plotësonin kriteret vetëm 1 nga propozimet e Prokurorisë së Përgjithshme dhe vetëm 2 nga ato të prokurorive të apelit në qarqe”, ka thënë ai.

Sipas kryetarit të Kuvendit, kriteri mungues tek kandidatët e tjerë, 3 prej të cilëve vinin nga Prokuroria e Përgjithshme dhe të tjerët nga prokuroritë e apelit në rrethe, është shkolla e Magjistraturës.

Për të përforcuar qëndrimin e tij, Meta ka shtuar se, “në përfundim të procesit të përzgjedhjes asnjë prokuror nuk është ankuar as në Prokurorinë e Përgjithshme, as në Kuvend dhe as publikisht”.

Duke i dalë në krah kryeprokruorit, kryeparlamentari doli në krah edhe të reformës në drejtësi, por pa pronësi amerikane.

“Jam këtu për të mos u përfshirë në axhenda jotransparente. Dhe këtë do ta bëj me nerva të çelikta, pa u ndalur, sepse jemi angazhuar për ta çuar deri në fund reformën në drejtësi, që ka vetëm një pronar, popullin shqiptar”, ka thënë Meta.

Për t’i dhënë ambasadorit edhe një mesazh të fundit, Meta citoi një poezi të famshme të Dritëro Agollit. “Në vendin tim dhe në vendin tënd, një kokë e cmendur të gjithë i cmend”, ka shtuar Meta.

/ Top Channel