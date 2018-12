Meta: Banorët e prekur meritojnë zgjidhje të drejtë

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta ka komentuar konfliktin e krijuar mes autoriteteve qendrore dhe vendore me banorët e Unazës së Re, banesat e të cilëve janë parashikuar të prishen.

Kreu i Shtetit ka thënë se po e ndjek me vëmendje situatën duke theksuar se “veprat publike duhet të realizohen në mënyrën më transparente dhe më ligjore, por sigurisht që edhe qytetarët, të cilët preken, duhet të marrin një zgjidhje të drejtë, gjithmonë në përputhje me ligjin dhe me Kushtetutën”.

Meta zbuloi se i ka kërkuar përpara disa javësh ARRSH-së që ta informojë për projektin dhe vetëm këtë të enjte iu vunë në dispozicion materialet e kërkuara. “Do të na duhet të kemi të gjithë informacionin për të bërë një vlerësim më të plotë lidhur me transparencën e këtij projekti, lidhur edhe me përgjegjshmërinë për t’i dhënë një zgjidhje të drejtë” – tha Meta që shtoi:

“E gjithë atmosfera, me thënë të drejtën, mua nuk më pëlqen. Në kuptimin e një përpjekjeje për të imponuar një situatë konfliktuale, në vend të përpjekjeve për një dialog të qetë e të durueshëm”. /A2 News/