Mësuesja kërcënonte nxënësit: Seks ose ngelni

Një mësuese në Kolumbi është dënuar me burg sepse detyronte nxënësit e saj që të kryenin marrëdhënie seksuale me të, pasi në të kundërt do të kishin penalitete.

40-vjeçarja e martuar, Yokasta M., mësuese në një shkollë në Medellin të Kolumbisë i dërgonte nxënësve të saj, 16 dhe 17 vjeç, foto provokuese dhe i kërcënonte se do i ngelte nëse nuk flinin me të.

Ajo u arrestua pasi njëri nga prindërit zbuloi fotot e mesazhet kërcënuese në telefonin e të birit, e më pas e denoncoi rastin në polici.Kaq ka mjaftuar që prindërit e tjerë të kontrollonin telefonat e djemve të tyre, për të zbuluar se nuk ishte vetëm një rast.

Tashmë mësuesja, e identifikuar vetëm si Yokasta M., është dënuar me vite burg dhe ndodhet në prag të divorcit. Ngjarja u denoncua në polici në prill të vitit të kaluar.