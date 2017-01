Messin e presin tifozët edhe kur të kthehet nga pushimet (VIDEO)

Leo Messi është kthyer në Barcelonë për t'i dhënë fund pushimit dy-javor për fundvit.

Ai ka mbërritur në aeroportin El Prat në ora 14:00, pas një fluturimi privat.

Të pranishëm ishin disa tifozë, që mezi prisnin ta shohin idhullin e tyre, përcjellë “lajmi.net”.

Pos Messit, në Barcelonë kanë mbërritur edhe Javier Mascherano, Luis Suarez dhe Neymar.

Katalunasit do t’i kenë në dispozicion 72 orë për t’u bërë gati për ndeshjen e 5 janarit, ku do të udhëtojnë drejt Bilbaos për të luajtur me Athletic Bilbaon në kuadër të Kupës së Spanjës. /Lajmi.net/

