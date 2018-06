Messi vs. Ronaldo, ja kur mund të shohim super-përballjen e tyre në Botëror

Nëse të dyja ekipet fitojnë do të përballen me njëra-tjetrën ne fazën e çerekfinaleve.

Duket se përballja midis Leo Messit dhe Cristiano Ronaldos në një Kupë Bote është shumë afër.

Në fazën e një të tetave Argjentina do të përballet me Francën ndërsa Portugali do të ndeshet me Uruguain.

Çdo tifoz do të donte të shikonte një përballje midis këtyre dy futbollistëve në një kampionat botëror.