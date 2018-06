Messi refuzoi që Argjentina të luajë me Izraelin, kjo është arsyeja

Pak nga pak detajet janë të njohura, për të cilat Argjentina ka refuzuar të luajë miqësoren e fundit para Kupës së Botës, që ishte planifikuar në Izrael.

Vendimi përfundimtar u mor në një drekë, që lojtarët e Albiceleste kryen disa ditë më parë. Atje, kapitenët, Messi dhe Mascherano, u thanë lojtarëve se ata nuk donin të shkonin në këtë miqësore.

Ata, gjithashtu, ia thanë këtë edhe Chiqui Tapia, president i AFA. Presionet e forta në formën e kreshtave, që u gjetën në derën e hotelit të tij në Barcelonë, ishin shkaqet që e shtynë yllin argjentinas në këtë vendim, sepse nuk dëshiron të përfshihet në një konflikt politik.

Këtë ide e kishte shprehur disa ditë përpara edhe Jorge Messi, babai i lojtarit të Barcelonës. Askush nuk mund të mendonte për një pezullim përfundimtar të miqësores në Izrael, megjithatë, meqë ajo ishte organizuar me dëshirën e shprehur të qeverisë, ndodhi kështu.

As Macri, as Netanyahu dhe as AFA nuk prisnin që skuadra, e urdhëruar nga Messi, të refuzonte të luante në territorin izraelit. Vendimi i Messit, si kapiten i Argjentinës, me Mascherano, ishte i vendosur: ata nuk do të luajnë një lojë, që i bënte ata të përfshiheshin në çështjet politike.