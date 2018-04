“Messi mos të luajë për Barcën, por të mendojë për Kupën e Botës”

.

Nga Argjentina vjen një këshillë e veçantë për Leo Messin.

Sipas Oscar Ruggerit, i cili ka fituar një Botëror me bardhekaltërit në vitin 1986, Messi nuk duhet të luajë më me Barcelonën, por të përqendrohet në Botërorin e Rusisë.

“Leo mund të marrë në telefon presidentin e klubit dhe t’i thotë që nuk do të luajë me skuadrën, por do t’i përkushtohet vetëm kombëtares. Ju mendoni se Barcelona nuk e fiton kampionatin po nuk luajti Messi? T’i thotë që kjo është Kupa e tij e Botës dhe të nisë përgatitjet për Botërorin”, deklaroi ish-mbrojtësi.

Më tej, Ruggeri shtoi se në vitin 1986, futbollistët argjentinas nisën përgatitjet 65 ditë përpara turneut.

“U përqendruam në atë Botëror 65 ditë përpara. U mblodhëm të gjithë bashkë për të përgatitur aventurën në Meksikë”, theksoi Ruggeri.