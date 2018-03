Pas golit të gjashtë të spanjollëve, Messi u largua drejt zhveshtores.

Spanja turpëroi Argjentinën, duke e mposhtur 6:1.

Leo Messi ishte në tribunë, përcjellë “Lajmi.net”.

Ai nuk mundi të përjetojë turpërimin e shokëve të tij në fushë.

Messi has had enough 😭 pic.twitter.com/ZfsLOSiSfo

— Media (@UltraFCBMedia) March 27, 2018