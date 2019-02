Messi i jep tri pikë Barcelonës, Valladolid ‘rrëzohet’ në Camp Nou

Barcelona ka shënuar fitoren e radhës në kuadër të La Liga.

Skuadra katalane ka arritur që para tifozëve të saj në ‘Camp Nou’ të triumfojë me rezultatin minimal 1:0, kundër Real Valladolid.

Golin e vetëm në këtë takim e realizoi argjentinasi Lionel Messi, kur po luhej minuta e 43’ e ndeshjes, shkruan lajmi.net.

Kampionët në fuqi patën edhe tri mundësi të tjera të shkëlqyera, por Suarez, Boateng e Lionel Messi dështuan.

Në minutën e 85’ Lionel Messi kishte mundësi që të shënonte edhe golin e dytë personal, por kësaj radhe gaboi nga pika e bardhë.

Me këtë fitore Barca ngritët në kuotën e 54 pikëve, duke u shkëputur me 7 pikë nga Atletico Madrid. Real Madrid mund të afrohen në gjashtë pikë, me një fitore eventuale ndaj Gironas. /Lajmi.net/