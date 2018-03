Mësoni se si horoskopi juaj ndikon në pamjen fizike …

Luanët kanë flokë të bukura të trasha, dhe brinjët janë simetrik dhe të përkryer. Çdo shenjë e horoskopit ka një karakteristikë që lehtë e njeh atë. Zbuloni se çfarë janë ...

Dashi

Meqenëse jeni shumë konkurrues dhe doni të kaloni kohë në natyrë, ju jeni me shumë muskuj dhe me masë muskulore. Nëse lindni nën këtë shenjë, zakonisht jeni të lodhur nga ecje, drejtime, çiklizëm ose aktivitete të tjera në natyrë. Pavarësisht nga ngjyra e syve tuaj, zjarri në sytë tuaj gjithmonë po digjet si një kujtesë për sasinë e pabesueshme të energjisë që posedoni. Ju gjithmonë keni një buzëqeshje në buzët tuaja që mban gjurmët e zjarrit tuaj të brendshëm. Kjo është për shkak se jeni gjithmonë gati për sfidën e ardhshme dhe kërkimin e vazhdueshëm për dikë me të cilin do të konkuroni.

Demi

Ashtu si karakteri juaj edhe trupi juaj është i fortë. Ju nuk mund të jeni më i larti në shoqëri, por sigurisht që jeni më i fortë dhe shpesh përshkruheni si të papërpunuar dhe të qëndrueshëm.

Binjakët

Binjakët duan të ndryshojnë pamjen e tyre për mundësinë që ata duan të veshin. Nuk ka rëndësi nëse kjo është duke shkuar jashtë, do të punojë, një sezon të ri ose thjesht duke shkuar jashtë për kafe, Binjakët gjithmonë duan të duken bukur. Binjakët në parim nuk kanë një stil të veçantë të veshjes, e cila është një zonë rrëshqitëse për ta, varësisht nga gjendja shpirtërore dhe kushtet në të cilat ato gjenden.

Gaforrja

Gaforrja, një fëmijë i llastuar i zodiakut, ka një lëkurë të përkryer të butë, faqe të plota dhe sy të rrumbullakët. Në shikim të parë, ju dukeni si një shpirt i mirë që gjithmonë është i buzëqeshur dhe i dëshiruar, dhe lartësia juaj (e cila është më së shumti nën mesataren) e shton shumë atë përshtypje.

Luan

Mbreti i xhunglës, dhe e mbani gjithë kohën rreth gjithë rreth jush. Ju jeni mbreti / mbretëresha në mjedisin tuaj dhe nëse është për këdo, ju mund të largoheni lirshëm. Ju e bëni të qartë se e doni veten dhe gjithmonë do të jeni në vendin e parë. Fizikisht, lehtë mund të identifikoheni me flokët e dendura të bukura (burra dhe gra), me sytë ekspresive, këmbët dhe krahët tuaja janë të forta dhe muskulare. Edhe kur pushoni, e cila është shumë e zakonshme në Luanët meshkuj, ju jepni përshtypjen e rrezikut për këdo që guxon t’ju afrohet dhe të shqetësojë paqen tuaj.

Virgjëresha

Nëse je grua e virgjër, atëherë je modeste. Nëse jeni një burrë, atëherë ju jeni të obsesionuar me fytyrën tuaj dhe shkëlqimin e përditshëm. Ju e doni një jetë të pastër që ju lejon një vështrim të pakta. Ngadalë lëvizin dhe Virgjëreshat janë të njohur ndryshe për duart e tyre delikate dhe gishtat e gjatë.

Peshorja

Ju jeni me gëzof. Ndonjëherë si një rruaza, ndershmëria juaj është e një rëndësie të madhe në jetën tuaj. Pavarësisht nga karakteristikat tuaja fizike, gjithmonë do të jepni përshtypjen e butësisë dhe të gjendjes miqësore. Shumica e balancave kanë hije të lehta të flokëve, sytë dhe tonet e ndritshme. Ju jeni të guximshëm dhe po lëvizni me një sofistikim të caktuar.

Akrep

Të gjithë Akrepët duan të dëgjojnë dhe të shohin konfirmimin se pikëpamja e tyre vrastare është e frikshme dhe trime. Ju shpesh keni sy të errët dhe flokë të errët. Akrepi është i njohur më lehtë nga pamja e saj i patëmetë, veshjet e përsosur të cilat janë gjithmonë të gatshëm për të bërë përshtypje apo të trembur kundërshtarët e tij.

Shigjetari

Natyrisht ju jeni shumë muskuloz, dhe në përputhje me sfidat tuaja temperament dhe të vazhdueshme që ju pyesni veten. Atributi i përbashkët i të gjithë shigjetarëve është që të ketë këmbë të forta dhe muskulore.

Bricjapi

Bricjapi njihet në shikim të parë. Ju keni një fytyrë të zgjatur dhe kthetra të mprehtë, të cilat nuk kanë nevojë për theksim të mëtejshëm.

Një Bricjap mashkull apo femër, duket si një aktor i filmit i cili ka lindur në rolin e një djali të keq. Çdo gjë nën qafën është e fortë dhe muskulore.

Ujori

Një rebelim i lindur, të parat të gjithë personazhet do të provojnë blatet e panatyrshme të ngjyrës së flokëve, pjesët e trupit që shpërthen as nuk bien në mendje ose nuk tërheqin vetë tatuazhin. Gjithashtu, Ujori është janë mesatarisht shenja më e lartë në horoskop. Por ju nuk jeni më i fortë. Ata do t’ju njohin me lehtësi në pamjen imagjinative dhe do të ndieni vetëbesim dhe dashuri për veten, pavarësisht se çfarë vishni.

Peshku

Peshku ka një trup të butë dhe fleksibël, kryesisht për shkak të dashurisë së tyre të madhe për ujë, not dhe të gjitha llojet e kënaqësive detare. Ju nuk keni një masë të madhe të muskujve, por gjithçka që ju jeni të fortë dhe të qëndrueshëm. Është e lehtë të identifikosh me duart dhe këmbët delikate. Peshku ka një fytyrë të bukur simetrike, ku çdo gjë është rregulluar siç duhet, ashtu si peshku. /Lajmi.net/