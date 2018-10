Mësoni se kush do ta drejtojë “Big Brother Vip”

Janë thënë shumë emra, por asnjë konfirmim.

Së shpejti do të fillojë në “Top Channel”, edicioni i parë i “Big Brother Vip”.

Teksa presim të zbulojmë se kush do të jenë VIP-at që do të jetojnë në një shtëpi me njëri-tjetrin, nuk dimë ende se kush do ta drejtojë këtë emision. Në fillim u mendua se do të jetë Arbana ajo që do të moderonte këtë reality show. Mirëpo, zëra të tjerë nxorën emrin e Ledionit në krye të këtij programi.