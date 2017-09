Mësojeni motin për tre ditët e ardhshme

Në fillim të javës mot më i freskët, me vranësira dhe diell.

Në fillim të javës së parë të muajit shtator, do të mbajë mot më i freskët, kryesisht me vranësira dhe intervale me diell. Ndërsa të mërkurën do të mbajë mot kryesisht me diell.

Në pjesën e dytë të javës do të mbajë mot i mirë, me vranësira të pjesshme, pa të reshura.

Temperaturat e ajrit do të zbresin nën vlera mesatare për këtë periudhë, me minimale që do të sillen nga 7C deri në 10C, e maksimalet do të zbresin në 22C, në fillim të javës, e nga mesi i javës do të rriten rreth vlerave normale dhe do të sillen nga 25C deri në 27C.

Era do të fryjë kryesisht nga krahu verior 3-8m/s.

Shtypja atmosferike në fillim do të rritet mbi vlera normale, e më pas do të zbres rreth këtyre vlerave.