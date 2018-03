Mësohet kur dalin në shitje dhe sa kushtojnë biletat për koncertin e Dua Lipës në Prishtinë

Dua Lipa do të jetë e pranishme me koncert në Kosovë në kuadër të festivalit tre ditor që do të mbahet në parkun e Gërmisë.

Këngëtarja shqiptare me famë të madhe në botë do të jetë në vendlindje më 10 gusht ndërsa për detajet ka foluar babai i saj Dukagjin Lipa në një intervisttë fundit për Nin, shkruan lajmi.net

Sipas tij, biletat do të dalin në shitje në fund të muajit mars dhe do të jenë në përputhje me standardet e Kosovës.

Dukagjin Lipa në intervistën e lartëpërmendur ka folur gjithahtu për rrugëtimin e Dua-s në muzikë dhe sukseset e saj të njëpasnjëshme të cilat po e bëjnë të ndihet krenar./Lajmi.net/