Mësohet data e publikimit të duetit mes Albanit dhe Miriamit

Pas pauzës për një periudhë të gjatë, këngëtarja Miriam Cani është kthyer fuqishëm në skenë.

Këto ditë, Miriami ka publikuar projektin “Meteor”, këngë kjo e cila u prit mirë nga publiku, shkruan lajmi.net.

Por, jo vetëm kaq, ajo ka paralajmëruar edhe një duet me bashkëshortin e saj, kantautorin Alban Skënderaj, i cili do të jetë bashkëpunimi i tretë mes tyre.

Në një intervistë, Miriami kishte deklaruar se kjo do të jetë kënga më e rëndësishme në karrierën e tyre dhe kishte pranuar që pjesë e klipit do të jetë edhe vajza e tyre, Ameli.

Megjithatë, këngëtarja nuk kishte dhënë më shumë detaje, por ato i ka dhënë vetë Albani përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram.

Ai ka njoftuar se kënga do ta mbajë titullin “Dhuratë” dhe do të publikohet të martën, pra me 28 nëntor.

“Te Marten, me 28 Nentor me tinguj e fjale zemre vjen “DHURATA” jone per ju ❤

#DHURATA ##28NENTOR“, ka shkruar ai. /Lajmi.net/