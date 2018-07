‘Meshkujt nuk i përballojnë femrat Kardashian’! Kim sapo i dha vulën deklaratës të së ëmës

Kim Kardashian nuk ndalon së realizuari poza provokative.

Jemi mësuar ta shohim duke bërë poza para pasqyrës, nga ato në plazh, shkruan lajmi.net

Mirëpo asnjëherë me vithe nga ekrani si sot ku me pozën e fundit e zuri ekranin me vithet e mëdha. Kim pranë fotos ka pranuar komente të ndryshme pozitive.

Ditë më parë nëna e saj pati deklaruar për media se meshkujt nuk i përballojnë dot femrat Kardashian./Lajmi.net/