Meshkuj, ja pse duhet të hani më shumë perime

Studimi i ri sugjeron se njerëzit që hanë më shumë perime kanë aromë më të mirë se shokët e tyre mishngrënës.

Kujdes djema, ju mund të dëshironi të shtoni më shumë perime në dietën tuaj! Pse, mund të pyesni. Për shkak se një studim i ri ka zbuluar se djemtë që hanë më shumë erëza kanë aromë vërtet të mirë.

Sipas një studimi të kryer në Universitetin Macquarie në Australi, gratë mendojnë se njerëzit kanë aromë shumë më të mirë kur hanë perime, madje edhe qepë. Ju mund të habiteni kur lexoni këtë, por është gjetur se ushqimi i pasur me karbohidrate të rafinuar, siç është orizi i bardhë, buka e bardhë, pasta, sode, makarona dhe drithërat e mëngjesit, në të vërtetë rezultojnë me një erë të pakëndshme.

Është zbuluar se meshkujt që hanë ushqime të pasura me proteina dhe yndyra janë përgjithësisht në gjendje shëndetësore më të mirë. Ushqimet që i bënë njerëzit erë të mirë përfshinin tofu, vezë, mish, yndyrë dhe fruta. Në krahasim, burrat që konsumonin vetëm carbs të rafinuar humbën nga ushqyesve të rëndësishëm që gjenden në perime, transmeton lajmi.net.

Studimi u përqëndrua vetëm në dietën e një burri, dhe jo në faktorë të tjerë si gjendja e tij shëndetësore, higjiena apo pamja. Studiuesit studiuan aromat e një grupi njerëzish të shëndetshëm dhe inspektuan lëkurën e tyre për të kërkuar carotenoids-komponimet nga perimet që lënë një ngjyrë portokalli në meshkuj. Këto vëzhgime u përdorën për të përcaktuar se sa perime kishte një njeri mesatar që po ha.

Pastaj, këtyre njerëzve iu kërkua të ushtronin dhe të merrnin të gjithë të djersitur nga puna e tyre. Ndjeshmëria e erës së grave më pas u përdor për të zbuluar erërat e meshkujve. “Kemi pyetur gratë që të vlerësojnë sa shumë u pëlqyen, si me lule, sa me shije frute”, shpjegoi Ian Stephen, një nga studiuesit e përfshirë në studim, në The Daily Meal.

Ndërsa burrat nuk kishin erë si ushqimi që hanin para se të ushtronin (duh, që dëshiron të nuhatte si qepë), u zbulua se gratë i pëlqente era e djersitur e njerëzve që kishin ngrënë perime më shumë se burrat e tjerë.

U konkludua se aroma që organet tona lëshojnë është rezultat i baktereve që metabolizojnë komponimet në lëkurë. Kur një njeri ka konsumuar shumë karbohidrate, ai ka erë veçanërisht të keqe.

Pra, burrat, nëse jeni duke shkuar për një datë dhe doni të përshtypje gruan, sigurohuni që ju hani disa veggies dhe fruta disa orë para se të nisej. /Lajmi.net/