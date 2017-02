Mesazhi emocionues i Hykës për ish skuadrën e tij

Jahmir Hyka përshëndet tifozët, miqtë dhe kolegët te Luzerna para se të nisë aventurën e re me San Joze Earthquakes në kampionatin amerikan.

Mesfushori i Kombëtares shqiptare zgjodhi rrjetet sociale për t’u dërguar një mesazh të ngrohtë mbështetësve të ekipit ku luajti në gjashtë sezonet e fundit.

Ai thotë se largohet pa dëshirë dhe se shpreson që një ditë të rikthehet në “shtëpinë e tij të dytë”.

Mesazhi

“Të dashur tifozë, miq dhe kolegë të Luzernës!

Nuk e kam të lehtë t’i shkruaj këto radhë. Kalova gjashtë vite të mrekullueshme në këtë qytet, bëra plot miq dhe u rrita si futbollist e si njeri. Epo, është koha të nis një sfidë të re. Ndaj ju them mirupafshim me zemër të vrarë, por me shpresën se një ditë do të rikthehem në shtëpinë time të dytë. Dëshira ime më e madhe ishte të qëndroja këtu, por janë përherë dy palë që vendosin. Përshëndetje të përzemërta për të gjithë kolegët, miqtë dhe veçanërisht tifozët e mrekullueshëm”.

