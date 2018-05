Merr shumë pak kohë, topuzin e çrregullt të Meghan Markle mund ta bëni edhe ju

Thjeshtësia e Meghan Markle në ceremoninë e martesës na ka lënë pa fjalë të gjithëve.

Askush ndoshta nuk ta do imagjinonte se ajo, do të shfaqej në altar me një grim minimalist.

Gjithsesi, edhe modeli i flokëve në të njëjtën linjë ishte; thjeshtë. Tashmë që dasma mbaroi, le të merremi me detajet e nuses më të përfolur të momentit.

Nëse keni kuriozitet për të mësuar sa kohë i ka marrë Serge Normant, për të realizuar këtë model flokësh e mësoni tani. Stilisti i flokëve, që punon kryesisht me Julia Roberts ka treguar se ky topuz i çrregullt i ka marrë 45 minuta kohë për t’u realizuar.

“Ne e quajmë topuz të çrregullt por të kontrolluar. Pasi i kam tharë flokët e saj, më janë dashur 45 minuta për ta realizuar këtë topuz”, është shprehur Normant.

Ja mënyra si mund ta bëni: