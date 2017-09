Mercedes sjell makina të reja super hibride sportive

Mercedes ka në faqen e saj të internetit në SHBA një vështrim të parë për një makinë të re hibride super sportive. Për këtë arsye projekti Mercedes-AMG pritet të paraqitet në Ekspozitën Autonome të Frankfurtit, e cila fillon më 14 shtator, siç raporton Engadget.

Me një motor prej 1.6-litër turbo V6, siç dihet nga Formula 1, do të përdoret në veturë me dy motorë elektrikë. Në total, automjeti duhet të arrijë në mbi 1000 kuaj fuqi. Shpejtësia maksimale duhet të jetë në 350 km / h, transmeton lajmi.net.

Nëse dëshironi të keni një nga 275 kopjet e planifikuara, duhet të gërmoni thellë në xhepin tuaj. Çmimi i shitjes pritet të jetë mbi dy milionë euro. /Lajmi.net/