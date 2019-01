Mercedes-Benz X-Class karbon 6×6 makina më e egër e sigurisë ndonjëherë

Koncepti i tij më i fundit i Design Pickup është një ide e çmendur për një makinë sigurie, një fibër karboni 6x6 Mercedes-Benz X-Class.

Pickup Design ka një gamë eksperience me disa kamionë duke përfshirë Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Fiat Fullback, Nissan Navara dhe VolkswagenAmarok, transmeton lajmi.net.

Klasa X është qartësisht një nga favoritët e kompanisë, pasi që aktualisht ekzistojnë gjashtë paketa të ndryshme “EXY”, më e shtrenjtë e të cilave është një bashkëpunim me Maybach-esque me jahtë me Maritime Aerospace AG. Por vizioni më i ri i Pickup Design është ndryshe nga çdo projekt që ka bërë më parë.

Koncepti i përbindëshit X është një X-Klasa me tre akse dhe gjashtë rrota. Studimi i projektimit është planifikuar për prodhim dhe përmban karroca të bëra tërësisht nga fibra karboni.

Ndërsa shumica e kamionëve 6×6 që kemi parë, ose Silverado, janë të destinuara për aventurat jashtë rrugës, përbindëshi X në fakt është ndryshe.

Carlex e sheh këtë si një makinë sigurie në një hipodrom, megjithëse shumë larg nga makina e sigurisë tradicionale. Ajo gjithashtu përmban frenat qeramike të karbonit.

Carles thotë: “Përbindëshi më i madh i markës së dizajnit” Pickup Design “sapo u largua nga studioja e dizajnit që së shpejti të bëhet mbret i autostradave dhe rrugëve globale”. /Lajmi.net/