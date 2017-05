Mercedes A Class i ri në fazën e fundit të provave (Foto)

Mercedes ka bërë testet finale të modelit më të ri A Class.

Kompania gjermane ka prodhuar para pak muajsh versionin më të ri të modelit A Class, i cili do të dal në shitje vitin e ardhshëm, transmeton Lajmi.net.

A Class i ri vjen me motorët benzinë 1.6 dhe 2.0-litërsh, si dhe me motorin me naftë 1.5-litërsh.

Kjo veturë do të prezantohet në fund të vitit panairin e automjeteve që do të mbahet në Frankfurt.

Çmimi për këtë model sillet rreth 45 deri 50 mijë dollarë./Lajmi.net/