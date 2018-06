Mënyra si kapeni përdore tregon shumë për lidhjen tuaj!

Një nga zakonet më të lezetshme të çifteve, është ecja dorë për dore.

Ndoshta ju nuk e kuptoni, por kjo do të thotë shumë për marrëdhënien tuaj dhe fazën në të cilën ju jeni duke shkuar si çift. Ka shumë mënyra sesi çiftet ia mbajnë dorën njëri-tjetrit dhe secila prej tyre do të thotë shumë për raportin që dy partnerët kanë me njëri tjetrin.

Po ju ku e gjeni veten?

Dora e kapur me gjithë pëllëmbën e saj:

Nëse ju e kapni dorën në këtë mënyrë, do të thotë që raporti juaj është i bazuar mbi afeksionin dhe jo pasionin.

Kryqëzimi i gishtave:

Kryqëzimi i gishtave simbolizon një ndjenjë të madhe pasioni dhe një lidhje të fortë midis çiftit.

Kapja e gishtave të vegjël të dorës:

Kjo mënyrë e të kapurit të dorës, do të thotë që ju të dy keni prioritet pavarësinë tuaj. Të tilla çifte respektojnë privatësinë dhe hapësirën e njëri-tjetrit.