Mendy me veprim të shëmtuar në ndeshjen, Tottenham – Man City

Benjamin Mendy ka bërë një veprim të shëmtuar në fitoren e Manchester Cityt ndaj Tottenhamit.

Manchester City fitoi në udhëtim te Tottenhamin me rezultat 0 me 1, mirëpo Benjamin Mendy mund ta pësoj keq.

Mbrojtësi francez ka ka tentuar ta godas Eric Lamelan, mirëpo që gjyqtari i ndeshjes, Kevin Friend, nuk mori asnjë veprim, përcjell “lajmi.net”.

Mendy është kritikuar nga shumë tifozë, të cilët kanë kërkuar nga Federata e Anglisë ta dënojë atë.

Ende nuk është marr ndonjë vendim, mirëpo ai veprim i francezit me gjasë nuk do të kaloj pa u ndëshkuar. /Lajmi.net/

Benjamin Mendy may be the King of Social Media, but his attempted punches need work 😂 pic.twitter.com/xnWJQ4PAUA

— Manchester Football Social (@MancFBallSocial) October 30, 2018