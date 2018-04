Meizu sjell kufje me një kabllo të ndritshme

Prodhuesi kinez Meizu prodhon kufje me kabllo optike me shkëlqim.

Meizu janë kufje me Bluetooth 4.1. Për këtë arsye kablli i shkëlqyeshëm, një dhe një gjysmë metër, nuk përdoret për transmetimin e sinjaleve audio. Në vend të kësaj, lidh kufje me një paketë baterie, siç shkruan The Verge



Kablli është bërë nga fibra qelqi fleksibël nga prodhuesi Corning. Ngjyra e dritës mund të ndryshohet midis blu dhe të kuqes. Kufjet do të shiten në fund të prillit me 999 juan (rreth 130 euro) në Kinë.

Nëse ata vijnë në Evropë nuk është ende e qartë. Prodhuesi Glow ofron një produkt të ngjashëm me një kabllo me ngjyra të ndezura për 139 dollarë amerikanë (rreth 114 euro). /Lajmi.net/