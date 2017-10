Media e njohur sportive ia kujton Januzajt se ende mund të zgjedh Kosovën

Këtë javë FIFA ka hapur mundësinë e studimit të një modifikimi për të hequr kufizimet ndaj lojtarëve me kombësi të dyfishtë, të cilët dëshirojnë të ndryshojnë përzgjedhjen e tyre.

Rregulla lejonte një lojtarë të luaj me një ekip të dytë kombëtar, me kusht që ai të mos ketë luajtur asnjë ndeshje zyrtare me ekipin e parë dhe se në kohën e debutimit të tij ai tashmë kishte kombësinë e skuadrës së re që dëshiron ta përfaqësojë.

Me këtë rregull është përballur shumë edhe Përfaqësuesja e Kosovës pas pranimit në FIFA, që kishte shumë lojtarë që luanin për kombëtaret tjera.

Ndryshimi i ri, do t’u lejonte disa lojtarëve të ndryshojnë kombëtaren, edhe nëse kanë luajtur një apo dy ndeshje zyrtare.

Një shkrim rreth kësaj rregulla të re, e ka bërë media spanjolle ‘AS’, ku cek edhe Adnan Januzjan, që ka mundësinë që të largohet nga Belgjika për të luajtur për Kosovën.

Më poshtë i gjeni emrat e futbollistëve që mund të ndryshojnë kombëtare me ndryshimet e reja nga FIFA./Lajmi.net/