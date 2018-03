Me rastin e ditëlindjes Bajram Kosumi publikon një imazh të bukur familjar

Rektori i Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, Bajram Kosumi sot ka një arsye më shumë për të festuar.

Kjo për faktin se ai mbushi plot 58 vite jetë, shkruan lajmi.net

Me rastin e kësaj dite të veçantë për të, Kosumi ka zgjedhur ta publikoi një imazh shumë të bukur familjar me vajzat dhe gruan.

‘’ Sot, 20 mars, me familjen time te mrekullueshme duke festuar ditelindjen time te 58. Familja eshte prehja me e kendshme dhe me e lumtur ne te gjitha situatat. BK’’ ka shkruar ish kryeministri në llogarinë e tij në Facebook.

Ndërkohë që ka pranuar urime të shumta nga familjarë, miq, kolegë e studentë./Lajmi.net/